Загрутдинов: Рабочие начали устройство кровли строящейся школы в Лефортове

Рабочие закончили строительство монолита четвертого этажа и приступили к устройству кровли будущего здания школы на улице Золоторожский Вал (район Лефортово). Об этом заявил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, школа площадью свыше 18,9 тысячи «квадратов» рассчитана на 1150 учащихся. На объекте завершены работы подготовительного периода, здание готово более чем на 20%.

Проект предусматривает создание в школе лабораторно-исследовательских комплексов, медиатеки для индивидуальной и групповой работы, а также зала для торжественных и тематических мероприятий.

Монохромная гамма архитектурного облика школы позволит образовательному учреждению вписаться в цветовую палитру окружающей застройки.

В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков заявил, что ведомство контролирует строительство школы с момента начала ее возведения в январе 2024 года. Уже было проведено три выездных проверки, в ходе которых оценивалось качество применяемых материалов и выполненных работ.

