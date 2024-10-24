Загрутдинов: Пусконаладочные работы ведут в проблемном ЖК «Троицкая ривьера»
В котельной проблемного ЖК «Троицкая ривьера» начались пусконаладочные работы, рассказал глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
«Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», – сказал он.
Как напомнил Загрутдинов, генподрядчиком выступает ООО «БратКом-Групп». Жилой комплекс состоит из двух четырехэтажных домов, стоящих отдельно. В них продолжается покраска мест общего пользования, уже смонтировано лифтовое оборудование.
В проекте также предусмотрено два многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест. На данный момент завершено нанесение разметки и установка отбойников, на паркинге идет подготовка к установке эвакуационных дверей.
На 60% выполнена укладка газона. Также на территории уложено резиновое покрытие на детской и спортивной площадках.
Застройщик ООО «ИнтерьерДизайнПроект» начал реализовывать проект в феврале 2014 года, однако не смог завершить работы, поскольку с декабря 2017 года находится в процедуре банкротства. По решению мэра Москвы Сергея Собянина, проблемным объектом занимается подрядчик ООО «БратКом-Групп». Компания работает по заказу КП «УГС», подведомственного Департаменту гражданского строительства Москвы.
В общей сложности в столице на данный момент достраивается шесть проблемных объектов за счет городского бюджета. Свои квартиры в них ожидают около 2,5 тысячи дольщиков.
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