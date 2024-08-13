Загрутдинов: Продолжаются работы в тоннеле остановочного пункта МЦД-2 Царицыно
В рамках реконструкции остановочного пункта МЦД-2 Царицыно запланировано обновление двух пассажирских платформ, а также создание подземного пассажирского вестибюля, который свяжет станцию метро «Царицыно» и выходы к улицам Каспийская и музею-заповеднику «Царицыно». Об этом сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Сейчас ведутся монолитные работы по устройству выходов из вестибюля №3 и №4, продолжаются сооружение перекрытия тоннеля. Готовность объекта составляет 23%», – отметил Загрутдинов.
Он подчеркнул, что новый объект обеспечит жителей районов Бирюлево Восточное и Царицыно новой транспортной инфраструктурой, а также свяжет остановку МЦД-2 Царицыно с одноименной станцией метро в едином контуре. Проход к музею-заповеднику «Царицыно» станет безопасным и удобным.
Сейчас в Царицыно между метро и МЦД пассажиры идут по улице, но скоро эта пересадка будет удобнее, когда станции свяжут подземным переходом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Космический грузовик «Прогресс МС-26» затоплен в Тихом океане
- Эксперт Вепренцева: С 1 сентября изменится состав автоаптечки
- В ЛНР женщина погибла при атаке беспилотника ВСУ
- СВР: США поручили проработать сценарий прихода Авакова к власти на Украине
- Камчатка и Чукотка частично остались без связи из-за аварии
- В России потушили 32 природных пожара на 4768 гектарах за сутки
- СМИ: В Новой Москве прошли обыски по делу о сухпайках для армии
- Смирнов: Власти не знают о судьбе двух тысяч человек в Курской области
- Грузовик «Прогресс МС-26» отчалил от МКС
- Теннисист Рублев проиграл в финале «Мастерса» в Монреале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru