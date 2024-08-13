Загрутдинов: Продолжаются работы в тоннеле остановочного пункта МЦД-2 Царицыно

В рамках реконструкции остановочного пункта МЦД-2 Царицыно запланировано обновление двух пассажирских платформ, а также создание подземного пассажирского вестибюля, который свяжет станцию метро «Царицыно» и выходы к улицам Каспийская и музею-заповеднику «Царицыно». Об этом сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сейчас ведутся монолитные работы по устройству выходов из вестибюля №3 и №4, продолжаются сооружение перекрытия тоннеля. Готовность объекта составляет 23%», – отметил Загрутдинов.

Он подчеркнул, что новый объект обеспечит жителей районов Бирюлево Восточное и Царицыно новой транспортной инфраструктурой, а также свяжет остановку МЦД-2 Царицыно с одноименной станцией метро в едином контуре. Проход к музею-заповеднику «Царицыно» станет безопасным и удобным.

Сейчас в Царицыно между метро и МЦД пассажиры идут по улице, но скоро эта пересадка будет удобнее, когда станции свяжут подземным переходом.

