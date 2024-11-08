Загрутдинов: Проблемный ЖК «Воскресенское» достроят во втором квартале 2025 года

Устройство наружных сетей – водопровода и канализации – во дворе проблемного жилого комплекса «Воскресенское» на территории Новой Москвы выполнено на 50%, сообщил генеральный подрядчик строительства. Контролирует подрядные организации, которые осуществляют достройку объекта, Московский Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Он подчиняется Департаменту гражданского строительства города Москвы, рассказал его руководитель Рафик Загрутдинов.

«Жилой комплекс «Воскресенское» общей площадью около 65 тысяч квадратных метров расположен в районе Коммунарка на территории ТиНАО. В четырех домах комплекса предусмотрено 550 квартир. Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека. Ввод объекта запланирован на второй квартал 2025 года», – уточнил глава московского ведомства.

В рамках строительства ЖК «Воскресенское» выполняется одновременно целый комплекс работ. Так, в секциях В и Г первого корпуса идет устройство систем холодного и горячего водоснабжения. В квартирах продолжается стяжка полов, монтаж окон. Во втором корпусе, в частности, ведутся монолитные работы на входных группах. В третьем корпусе началась кладка внутренних квартирных перегородок. В четвертом корпусе завершается установка лифтов.

ЖК «Воскресенское» начали возводить еще в 2005 году. Первоначальный подрядчик «ТСК «Евро-Старт» обанкротился в 2014 году. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился достроить проблемный объект за счет бюджета города. Все полномочия переданы Департаменту гражданского строительства столицы. Как уточнил Рафик Загрутдинов, сейчас идёт достройка шести проблемных объектов. Там должны получить квартиры около 2500 дольщиков.

