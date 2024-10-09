Загрутдинов: Проблемный ЖК «Марушкино» введен в эксплуатацию в ТиНАО
Строительство проблемного жилого комплекса «Марушкино», расположенного в ТиНАО, полностью завершено. Об этом рассказал глава департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Комплекс состоит из четырех корпусов общей площадью более 78 тысяч квадратных метров и рассчитан на 894 квартиры», – добавил он.
По словам Загрутдинова, выдачу ключей начнут с завершением юридических и организационных процедур. При этом дольщиков официально известят о возможности записаться на осмотр квартир.
Первоначально застройщиком проекта выступал ООО «Комземстрой», однако компания была ликвидирована и не смогла завершить строительство. С 2013 года работы на объекте не велись, затем специалисты выявили дефекты постройки и внесли необходимые изменения в проектную документацию. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что строительство комплекса завершит АО «Мосотделстрой № 1» за счет городского бюджета.
Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод ЖК в эксплуатацию 4 октября 2024 года. Строительство корпусов велось под надзором инспекторов ведомства.
Как напомнил Загрутдинов, на данный момент за счет городского бюджета достраивается шесть проблемных объектов. Он также уточнил, что три из них находятся в ТиНАО, другие здания расположены на территории «старой» Москвы. В общей сложности квартиры ожидает около 2,5 тысячи дольщиков.
В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что с 2011 года в городе ввели в эксплуатацию 248 проблемных объектов, что позволило восстановить права 29,7 тысячи граждан – 92% от общего количества обманутых дольщиков.
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