Загрутдинов: Проблемный ЖК «Малыгина, 12» поставили на кадастровый учет

На кадастровый учет поставлен проблемный ЖК «Малыгина, 12» (Лосиноостровский район, СВАО), соответствующие сведения опубликованы в Едином государственном реестре недвижимости, что дает возможность дольщикам оформить в Росреестре право собственности. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Кроме того, было получено разрешение на ввод в эксплуатацию строения суммарной площадью 22,6 тысячи «квадратов». В доме предусмотрены 137 квартир и подземный паркинг.

«Квартиры в ЖК “Малыгина, 12” ожидает 141 дольщик. После приема в Московском Фонде защиты прав дольщиков собственники жилья смогут записаться на осмотр квартир и получить ключи от них», – заявил руководитель департамента.

ЗАО «Финансовая Корпорация» (прежнего застройщика жилого комплекса) признали банкротом в сентябре 2014 года, соинвесторы не смогли достроить комплекс собственными силами. Столичным мэром Сергеем Собяниным было решено завершить строительство объекта за счет бюджета Москвы. Контроль над возведением дома вел подведомственный Департаменту строительства Московский Фонд защиты прав дольщиков.

По словам Загрутдинова, за счет города достраиваются семь проблемным объектов, квартиры в которых ожидают порядка 3300 дольщиков.

