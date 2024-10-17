Загрутдинов: Проблемное ЖК «Воскресенское» достроят в 2025 году
Во втором корпусе проблемного ЖК «Воскресенское», расположенного в Новой Москве, началась кладка внутренних перегородок генподрядчиком ООО «ГП-МФС». Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
Он также рассказал, что в первом корпусе на 11-ти из 16-ти входных групп закончены монолитные работы, выполняется устройство козырьков. В третьем корпусе, по словам главы департамента, проводятся работы по покраске стен и укладке напольной плитки, а в четвертом - ведется отделка помещений, установка витражей холодного остекления. На всех корпусах продолжаются работы по утеплению и облицовке фасадов.
«Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека. Ввод объекта запланирован на второй квартал 2025 года», – уточнил Загрутдинов.
Строительство жилого комплекса началось ещё в 2005 году, но затем у застройщика ЗАО «ТСК «Евро-Старт» начались финансовые трудности и в 2014 году компания обанкротилась.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке ЖК за счет средств городского бюджета.
Полномочия и функции, связанные с завершением возведения проблемных объектов за счет бюджетных средств были переданы столичному департаменту гражданского строительства. По словам его руководителя Рафика Загрутдинова, сейчас силами ведомства достраивается шесть проблемных объектов, в которых свои квартиры ожидают около 2,5 тыс. дольщиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru