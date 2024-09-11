Загрутдинов: Открылось движение транспорта от Берегового до Новофилевского проезда
Открыто движение от Берегового до Новофилевского проезда на проектируемом проезде №2017 (ЗАО). Это сделано в рамках развития улично-дорожной сети столицы, заявила глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, общая длина запущенного в эксплуатацию участка составляет 430 метров. Ввод объекта предоставил возможность беспрепятственного проезда для соседних жилых комплексов.
Кроме того, строители благоустроят прилегающую территорию — высадят газон, деревья и кустарники.
Отмечается, что открытие участка длиной свыше 3 километров от Большой Филевской улицы до Третьего транспортного кольца улучшит транспортную связь районов Дорогомилово и Филевский парк, в которых проживают около 190 тысяч москвичей.
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