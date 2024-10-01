Загрутдинов: Окна и балконные двери установили в проблемном ЖК на западе Москвы

Рабочие завершили монтаж балконных дверей и окон в зоне подъемника в корпусах A и B жилого комплекса «Академ Палас» на проспекте Вернадского — одного из старейших московских долгостроев. Генеральным подрядчиком выступает ООО «ФЛЭТ и Ко».

Так, в корпусе А ведется монтаж лесов выше 14 этажа, а в корпусе Б на 85% завершена изоляция кровли. Кроме того, в корпусах ведутся монолитные работы на эвакуационных лестницах, выполняются монтаж потолков и отделка мест общего пользования, устанавливаются двери в лифтовых холлах и переходных балконах, монтируются внутренние коммуникации и выполняются иные работы.

Ведется работа и во дворе ЖК. Здесь идет монтаж наружных сетей и выполняется врезка водопровода со стороны подпорной стены. На объекте заняты свыше 700 человек.

За работой подрядчиков следит Московский фонд защиты прав дольщиков, подведомственный столичному Департаменту гражданского строительства. Глава ведомства Рафик Загрутдинов заявил, что площадь ЖК — свыше 200 тысяч «квадратов», в нем 718 квартир. Переезда ожидают 243 дольщика, ожидается, что комплекс введут в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года.

Прежний застройщик (АО «ОСК») не смог закончить строительство объекта, лишь частично завершив кладочные и монолитные работы. По поручению столичного мэра Сергея Собянина строительство дома завершается за счет средств бюджета Москвы.

Департаменту гражданского строительства города Москвы переданы функции и полномочия, сопряженные с окончанием строительства проблемных объектов за счет городского бюджета. Загрутдинов заявил, что сейчас благодаря усилиям департамента завершается возведение семи проблемных объектов, в новые квартиры переедут порядка 3300 дольщиков.

