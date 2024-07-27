Загрутдинов: Новый дом по реновации на юго-востоке Москвы сдадут в 2025 году

Строительство двух корпусов нового многоквартирного жилого дома на юго-востоке Москвы по программе реновации завершится в 2025 году. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, новостройка будет состоять из шести секций разной этажности с подземным паркингом.

«Здания возводят по индивидуальному проекту на 3-й Институтской улице, всего в двух минутах ходьбы от станции метро «Окская» и 10 минутах от «Рязанский проспект», - уточнил глава департамента.

Он также добавил, что в настоящее время строители приступили к возведению монолитных конструкций подземной части зданий.

Внутри секций обустроят зону отдыха для жителей. Из 492 квартир – семь отведут для маломобильных граждан. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

На первых этажах жилых корпусов разместят магазины, кафе, предприятия сферы услуг, а также клубы и секции.

Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Придомовую территорию озеленят и оградят от случайных прохожих. На ней обустроят детскую и спортивную площадки, установят беседки и лавочки.

