Загрутдинов: Новые спорткомплексы Москвы будут оформлены по единому брендбуку

В столице в рамках госпрограммы «Спорт Москвы» начались работы по проектированию новых спорткомплексов по единому брендбуку, разработанному столичным департаментом спорта. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, цель программы – сделать спорт не только доступным, но и узнаваемым.

«Основные объекты столичной инфраструктуры легко выделить взглядом благодаря логотипам, фасадам и доступной навигации. Таким известным символом столицы уже давно является Московский метрополитен, теперь настала очередь спортивных объектов», – подчеркнул Загрутдинов.

С учетом нового подхода будут спроектированы три новых спорткомплекса: ФОК «Импульс» в Бутырском районе, ФОК «Игрок» в Чертанове Южном, а также ФОК «Атмосфера» в Выхино-Жулебине.

Названия этих физкультурно-оздоровительных комплексов были выбраны москвичами на портале «Активный гражданин», уточнил глава департамента.

Новый брендбук спортивных комплексов столицы призван в архитектурных формах и деталях отразить движение и динамику, стремление пройти путь от любительского до профессионального уровня, открытость и дружелюбие. Вместе с тем, архитектурные решения должны сформировать яркий, запоминающийся образ, который призван стать центром притяжения не только в границах района проектирования, но и в масштабах всей столицы.

