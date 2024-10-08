Загрутдинов: Начался монтаж оборудования в ЖК «Академ Палас»
В корпусе В проблемного ЖК «Академ Палас» начались установка шкафов в электрощитовых и монтажу оборудования, рассказал глава департамента гражданского строительства столицы Рафик Загрутдинов.
«Общая площадь жилого комплекса составляет более 200 тысяч квадратных метров. Квартиры в нем ожидают 243 дольщика. Ввод запланирован на четвертый квартал 2024 года», – отметил Загрутдинов.
Застройщик АО «ОСК» не смог закончить строительство ЖК, лишь частично выполнив монолитные и кладочные работы. Мэр Москвы Сергей Собянин решил завершить возведение дома за счет средств города.
На сегодняшний день специалисты проводят внутренние отделочные работы во всех корпусах ЖК. Также продолжается устройство внутренних инженерных коммуникаций и устройство входных групп. На строительной площадке трудятся 695 человек.
По словам Загрутдинова, сейчас в Москве за счет города достраивается семь проблемных домов. Порядка 3,3 тысячи дольщиков ждут свои квартиры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru