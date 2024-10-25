Загрутдинов: Началась установка светильников в проблемном ЖК «Терлецкий парк»

В Москве началась установка светильников в местах общего пользования на блоке А второго корпуса проблемного ЖК «Терлецкий парк». Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в ЖК общей площадью 153 тысячи квадратных метров - 1329 квартир.

«Жилье в комплексе ожидает 851 дольщик. Ввод объекта запланирован на четвертый квартал 2024 года», – уточнил Загрутдинов.

В блоке А уже завершена укладка плитки на лестницах. Ведется монтаж потолков. Продолжается устройство вентиляции. В блоке Б на всех этажах ведутся отделочные работы. Каменщики выполняют кладку коммуникационных шахт и мусоропроводов. В блоке В проложены инженерные коммуникации. Ведется монтаж перегородок и нанесение декоративной штукатурки. В блоках Г и Д отделочные работы ведутся на уровне 21 этажа. В паркинге на 85% выполнено устройство системы отопления.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение завершить строительство проблемного объекта за счет средств бюджета города силами департамента гражданского строительства. В настоящее время ведомство достраивает шесть проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тысячи дольщиков.

