Загрутдинов: На кровле второго корпуса ЖК «Терлецкий парк» установили вентоборудование

На кровле блока А второго корпуса проблемного жилого комплекса «Терлецкий парк» закончили установку вентиляционного оборудования, сообщил генподрядчик АО «МСУ-1».

Кроме того, в блоке Б монтируются пожарные датчики, потолки, приборы учета и квартирные двери, идет чистовая отделка. В блоке В специалисты ведут чистовую отделку и устройство потолков. В блоках Д и Г закончили монтаж металлических ограждений на входных группах. Заканчиваются фасадные работы и работы по облицовке входных групп, ведется монтаж потолков, установка квартирных дверей.

В блоке Е идет укладка плитки на лестничных маршах и чистовая отделка, продолжается отделка в местах общего пользования, кладочные работы подходят к концу. В блоке Ж продолжаются отделочные и кладочные работы, ведется горизонтальная разводка слаботочных систем. В паркинге заканчивается чистовая отделка, нанесение разметки. Монтируются секционные ворота, противопожарные шторы. В рамках благоустройства во дворе был уложен финишный слой асфальта, завершается укладка плитки. На площадке работают 1 413 человек.

Глава столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов отметил, что ЖК «Терлецкий парк» общей площадью 153 тысячи «квадратов» рассчитан на 1 329 квартир и находится на востоке Москвы в районе Перово на улице Новогиреевская, владение 5. Свои квартиры в комплексе ждет 851 дольщик.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее принял решение о завершении строительства проблемного объекта за счет средств столицы. Полномочия и функции, связанные с завершением возведения проблемных объектов за счет бюджетных средств, были переданы Департаменту гражданского строительства города. Загрутдинов подчеркнул, что на сегодняшний день силами ведомства достраивается шесть проблемных объектов, в которых ожидают свои квартиры порядка 2,5 тысячи дольщиков.

