Загрутдинов: Монтаж медоборудования начался в больнице имени Святого Владимира
Специалисты приступили к монтажу медицинского оборудования в новом корпусе детской городской клинической больницы имени Святого Владимира в московском районе Сокольники. Об особенностях оснащения медучреждения рассказал руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.
«Новый шестиэтажный комплекс площадью 56 тысяч квадратных метров будет включать комфортные палаты для детей и их сопровождающих. Внутренние пространства будут оформлены с учетом современных требований, включая три стеклянных атриума высотой более 30 метров и витражное остекление», – уточнил Загрутдинов.
Больница расположена в районе станций метро «Сокольники» и «Электрозаводская» на Рубцовско-Дворцовой улице. Новый комплекс станет одним из крупнейших детских стационаров Москвы. Он займёт шесть надземных этажей и два подземных. В больнице действуют пять уникальных подразделений специализированной медицинской помощи для детей и подростков на 570 коек. Предусмотрены также технологии кратковременного и дневного стационаров. Будут созданы игровые зоны и комнаты отдыха для родителей, обеспечена безбарьерная среда, сформирована понятная система навигации.
В новый комплекс больницы имени Святого Владимира переведут более 20 отделений стационара. Кроме того, там будут действовать уникальный центр гравитационной хирургии крови, отделение трансфузиологии. Профильные лаборатории значительно расширят спектр исследований, необходимых для постановки диагноза и выбора оптимальной тактики лечения пациентов. Всего будут работать более тысячи специалистов. Готовность объекта на сегодня составляет 70%.
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