Загрутдинов: Монтаж газового трубопровода начали в корпусе №2 ЖК «Воскресенское»

Рабочие приступили к монтажу газового трубопровода для крышной котельной в корпусе №2 проблемного ЖК «Воскресенское». Ранее было смонтировано оборудование для котельной.

В корпусе продолжают вестись работы по облицовке и утеплению фасадов, идет демонтаж внутренних перегородок, выполняется устройство монолита входных групп и усиление проемов.

При этом в корпусе №3 проводятся фасадные работы, облицовка плиткой и монтаж утеплителя. Рабочие выполняют покраску стен и укладку напольной плитки в местах общего пользования и лифтовых холлах. В корпусе №4 продолжают внутренние отделочные работы, установку витражей и облицовку фасадов. В первом корпусе устанавливают балконные козырьки, работы готовы на 40%.

Кроме того, строители проводят монолитные работы на входных группах – сейчас готово 9 из 16. Идет утепление фасадов и установка кронштейнов, на секциях Г и В начали монтаж направляющих. Также стартовали работы по восстановлению гидроизоляции цоколя по периметру корпуса. Внутри здания ведутся отделочные работы и стяжка полов. В секции А приступили к монтажу воздуховодов и устройству стояков отопления. В секциях Б, В и Г такие работы уже выполнены.

Деятельность подрядных организаций, которые ведут достройку объекта, контролирует Московский Фонд защиты прав дольщиков. Глава Департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что количество дольщиков, которые ожидают квартиры в комплексе, составляет 342 человека. По его словам, ввод объекта запланирован на второй квартал следующего года.

«Жилой комплекс «Воскресенское» общей площадью около 65 тысяч квадратных метров расположен в районе Коммунарка на территории ТиНАО. В четырех домах комплекса предусмотрено 550 квартир», - сказал он.

Возведение ЖК началось в 2005 году. Застройщик ЗАО «ТСК «Евро-Старт» обанкротился в 2014 году. Решение о достройке объекта за счет средств московского бюджета принял мэр Москвы Сергей Собянин. Загрутдинов добавил, что на сегодняшний день достраивается семь проблемных объектов, ожидают свои квартиры порядка 3,3 тысячи дольщиков.

