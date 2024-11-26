Загрутдинов: Монтаж эскалаторов начался в проблемном ЖК «Академ Палас»

Монтаж эскалаторов в зоне атриума начался в проблемном жилом комплексе «Академ Палас» в Западном административном округе столицы. Кроме того, на объекте уже закончены работы по остеклению. Как отметил руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов, это один из старейших городских долгостроев.

«Он возводится на западе столицы в районе Тропарёво-Никулино по адресу: проспект Вернадского, владение 78. В трех корпусах-башнях, объединенных стилобатом, предусмотрено 718 квартир. Общая площадь жилого комплекса составляет более 200 тыс. кв. метров. Квартиры в нем ожидают 243 дольщика. Ввод запланирован на четвертый квартал 2024 года», – рассказал глава департамента.

После того, как предыдущий застройщик АО «ОСК» не смог завершить проект, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства жилого комплекса за счет городского бюджета. Все полномочия по реализации передали Департаменту гражданского строительства столицы. Контроль осуществляет Московский фонд защиты прав дольщиков.

Генподрядчик ООО «ФЛЭТ и Ко» во всех корпусах в местах общего пользования ведет работы по отделке, устанавливает металлические ограждения на лестницах. Короба вентиляции уже полностью смонтированы. В корпусах А и Б ведется армирование стен под дальнейшее усиление. Бетонирование 17 входных групп из 21 завершено. Выполняются другие работы, согласно проекту. Со стороны расположенного рядом МИРЭА на территории ЖК проводится вертикальное благоустройство.

