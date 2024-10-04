Загрутдинов: Монтаж чаш бассейнов в ФОК «Алтайский» завершится в ближайшее время
Строители завершают монтаж чаш обоих бассейнов будущего физкультурно-оздоровительного комплекса «Алтайский». Кроме того, на 85% готовы наружные и внутренние инженерные сети. Также строители завершили черновую отделку, наполовину выполнены чистовые отделочные работы. В целом ФОК «Алтайский» готов на 70%. Об этом заявил глава столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
В трехэтажном здании площадью порядка 4000 «квадратов» разместятся бассейн 25х16 метров, детский бассейн 10х6 метров, а также зал групповых занятий, вспомогательные и административные помещения и буфет.
Особенно пристальное внимание качеству спортивных объектов в столице уделяется по поручению московского мэра Сергея Собянина. Ранее градоначальник также заявил, что на северо-востоке Москвы в 2025 году откроется спорткомплекс «Стальной».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru