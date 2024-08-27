Загрутдинов: Клумбы в виде материков разместят у станции «Университет Дружбы Народов»

Пять клумб в форме континентов Земли появятся около строящейся станции «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии метро, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, специалисты уже возвели два мозаичных панно, посвященных международному сотрудничеству, в подземном вестибюле и примыкающем к нему пешеходном переходе. Цветники разобьют на улице Академика Опарина напротив университета, между входным павильоном и эвакуационным выходом со станции.

Территорию около станции «Университет Дружбы Народов» продолжают благоустраивать и озеленять. Площадь территории для озеленения превышает 3,2 гектара, на ней будут разбиты газоны площадью 32 тысячи квадратных метров.

Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций московского метро выступает «Мосинжпроект», в зоне ответственности которого девять станций участка Троицкой линии. Планируется, что ежедневный пассажиропоток Троицкой линии метро после полного запуска превысит 300 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что Троицкая линия метро станет одной из самых протяженных в московском метро.

