Загрутдинов: Ключи в проблемном ЖК «Малыгина, 12» уже переданы большинству дольщиков
Власти продолжают активную передачу квартир в проблемном жилом комплексе «Малыгина, 12». К настоящему моменту более половины дольщиков уже получили ключи, рассказал глава Департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«На объекте продолжается процесс передачи квартир. В настоящий момент подписано 111 актов приема-передачи квартир, вручено 98 комплектов ключей», — он.
Общая площадь жилого комплекса «Малыгина, 12» — около 23 тысяч квадратных метров, напомнил Загрутдинов. В доме 137 квартир, здесь также расположен подземный паркинг. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было выдано в июле 2024 года, а в августе дом поставили на кадастровый учет.
Прием документов для передачи квартир начался 26 августа. Для оформления права собственности гражданам необходимо предоставить полный пакет документов, перечень которых опубликован на сайте Московского фонда защиты прав дольщиков, подведомственной структуре Департамента гражданского строительства российской столицы.
Ведомство занялось вопросом по жилому комплексу «Малыгина, 12» после того, как прежний застройщик, ЗАО «Финансовая Корпорация», обанкротился, соответствующее решение суд вынес еще в 2014 году. По решению мэра Москвы Сергея Собянина достройка жилого комплекса была профинансирована из городского бюджета.
«В настоящее время силами ведомства достраивается шесть проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тысячи дольщиков», — добавил Загрутдинов.
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