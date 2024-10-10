Загрутдинов: Ключи от новых квартир в ЖК «Троицкая ривьера» получат 153 дольщика

Рулонный газон привезли на площадку проблемного ЖК «Троицкая ривьера», рабочие начали его укладку. Об этом сообщил генподрядчик проекта ООО «БратКом-Групп».

Выполняются на объекте и другие работы — так, на 30% выполнено устройство бордюров и тротуаров, спортивная площадка готовится для укладки резинового покрытия, ведется сборка лифтовых кабин, завезены подъемники для маломобильных жильцов, завершаются работы по утеплению чердаков и так далее. На стройплощадке объекта задействованы 150 человек.

По словам главы столичного Департамента гражданского строительства Рафика Загрутдинова, жилой комлекс состоит из двух четырехэтажных корпусов суммарной площадью свыше 12 тысяч «квадратов» и двух многоуровневых паркингов. Он добавил, что квартиры в новом комплексе получат 153 дольщика.

Прежний застройщик — ООО «ИнтерьерДизайнПроект» — находится в процедуре банкротства с декабря 2017 года. ООО «БратКом-Групп» достраивает объект по поручению столичного мэра Сергея Собянина и по заказу подведомственного Департаменту гражданского строительства Москвы КП «УГС».

Загрутдинов отметил, что сейчас достраиваются шесть проблемных объектов за счет бюджета Москвы, а новые квартиры должны получить порядка 2500 дольщиков.

