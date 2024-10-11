Загрутдинов: Готов фасад блока А корпуса №2 проблемного ЖК «Терлецкий парк»

Фасадные работы на блоке А корпуса №2 проблемного жилого комплекса «Терлецкий парк» выполнены в полном объеме, сообщил генеральный подрядчик АО «МСУ-1».

Также закончено устройство плитки в переходной галерее между секциями 1-4. В блоках Е и Ж идет устройство каркасов для витражей на первых этажах, в блоках Г и Д эти работы завершились. В блоках Б, В, Г, Д, Е и Ж обустройство фасада продолжается.

В блоках А и Б ведется монтаж кровельного вентиляционного оборудования, в блоке В рабочие начали загрузку оборудования на кровлю, скоро начнется его сборка и монтаж. В блоке Б закончен монтаж оборудования для электрощитовых. В подземном паркинге проводится чистовая отделка, которая выполнена на 85%. Также ведется бетонирование полов.

В блоке Ж завершаются работы по торкретированию. Кроме того, ведется предъявление корпуса №1 управляющей компании. Были выполнены промывка системы отопления и гидравлические испытания – дефектов и протечек не выявили.

Продолжается благоустройство прилегающей территории: уложен первый слой асфальта во дворе в районе блоков А, Б и В, началось устройство футбольной площадки. Вдоль блока Ж со стороны улицы Металлургов началась подготовка к асфальтированию. На площадке работают 1 168 человек, количество рабочих было увеличено из-за усиления отдельных видов работ.

Глава столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов отметил, что ЖК «Терлецкий парк» включает в себя 1 329 квартир и находится на востоке Москвы в районе Перово. Его общая площадь составляет 153 тысячи «квадратов».

«Квартиры в комплексе ожидает 851 дольщик. Ввод объекта запланирован на четвертый квартал 2024 года», – сказал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства проблемного объекта силами городского застройщика за счет средств бюджета столицы. Загрутдинов подчеркнул, что на сегодняшний день силами ведомства достраивается шесть проблемных объектов, в которых ожидают свои квартиры порядка 2,5 тысячи дольщиков.

