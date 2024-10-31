Загрутдинов: Газопровод во втором корпусе проблемного ЖК «Воскресенское» готов на 50%

Устройство газопровода во втором корпусе проблемного ЖК «Воскресенское» выполнено на 50%, рассказал глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

«В четырех домах комплекса предусмотрено 550 квартир. Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека. Ввод объекта запланирован на второй квартал 2025 года», – добавил он.

На данный момент в первом корпусе продолжается устройство гидроизоляции фундамента, цокольного этажа и выполняются монолитные работы на входных группах. В секции В ведется стяжка полов и устройство воздуховодов.

Вдоль третьего и четвертого корпусов производят прокладку наружных коммуникаций – водопровода и канализации. Также продолжается утепление и облицовка фасадов всех корпусов. В общей сложности в строительных работах задействованы 120 человек.

В 2005 году застройщик ЗАО «ТСК «Евро-Старт» приступил к возведению объекта, однако компания не смогла завершить работы, поскольку обанкротилась в 2014 году. По решению мэра столицы Сергея Собянина, объект достраивается за счет средств городского бюджета. Новым подрядчиком выступил ООО «ГП-МФС».

В Москве продолжается строительство шести проблемных объектов. Свои квартиры в них ожидает около 2,5 тысячи дольщиков.

