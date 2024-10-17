Загрутдинов: ФОК в Алексеевском районе Москвы построен более чем наполовину

Готовность физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Стальной», строящегося на улице Павла Корчагина в Алексеевском районе столицы, составляет 55%, рассказал руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание строят за счет городского бюджета по программе «Спорт Москвы».

«На объекте полностью завершены кровельные и монолитные работы. В настоящее время продолжаем монтаж фасада, его облицовку терракотовыми панелями и устройство витражей. Готовность витражных работ составляет 90%, а фасадных – 40%», – отметил Загрутдинов.

Кроме того, уже наполовину выполнен монтаж систем водоподготовки, внутренние отделочные работы завершены на 45%, а наружные инженерные сети уже почти готовы. Выполнена треть запланированных работ по благоустройству территории.

При строительстве двухэтажного здания ФОКа впервые вместо монолита используют чашу из нержавеющей стали. В здании разместится спортивный бассейн длиной 50 и шириной 25 метров на 10 дорожек, а также отдельный детский бассейн длиной 10 и шириной шесть метров. Предусмотрена система хронометража, моментально отображающая результаты заплыва на табло.

Посещать спорткомплекс «Стальной» смогут более 1,7 тысячи человек в сутки.

