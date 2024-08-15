Загрутдинов: Экспериментальное здание детского сада возвели за три месяца

Экспериментальное здание детского сада с использованием крупноразмерных модулей на территории бывшего Черкизовского рынка возвели за три месяца. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Преимущество модульных технологий заключается в том, что именно в заводских условиях площадью до 100 квадратных метров модулей за сутки можно собрать этаж жилого дома с отделкой, инженерной инфраструктурой, фасадами и окнами», – отметил Загрутдинов.

Он напомнил, что также в районе Северный ведется инновационное строительство жилого дома с использованием быстровозводимых модульных конструкций. Такая техника позволяет собрать начинку «коробки» прямо на заводе. Так, все что должно быть в мощении, а это конструкции фасада, инженерные коммуникации, отделка, устанавливают сразу в модуль. Таким образом, вся сборка производится в помещении.

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ФОТО: Рафик Загрутдинов. Фото: Департамент строительства г. Москвы

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