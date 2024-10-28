Загрутдинов: Дольщикам проблемного столичного ЖК начали выдавать ключи
В жилом комплексе «Малыгина, 12» началась выдача ключей пострадавшим гражданам – участникам долевого строительства. Как сообщил глава Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, уже вручены первые комплекты, началась передача квартир.
«На текущий момент подписано 75 актов приема-передачи квартир, вручено 54 комплекта ключей. Процесс приема документов для передачи квартир собственникам идет активно», – добавил Загрутдинов.
По его словам, общая площадь дома составляет около 23 тысяч квадратных метров, в нем предусмотрено 137 квартир. Также в состав комплекса входит подземный паркинг.
Для оформления акта приема-передачи гражданам необходимо иметь полный комплект документов, перечень которых указан на сайте Московского фонда защиты прав дольщиков. Этот фонд начал приём документов для передачи квартир собственникам в августе текущего года. Ранее, в июле 2024 года, Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод дома по адресу улица Малыгина, 12А в эксплуатацию. Дом был поставлен на кадастровый учет и исключён из Единого реестра проблемных объектов.
В сентябре 2014 года прежний застройщик ЖК «Малыгина, 12» ЗАО «Финансовая Корпорация» был признан банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке объекта за счёт средств городского бюджета. Как уточнил Загрутдинов, в настоящее время силами Департамента гражданского строительства столицы достраивается шесть проблемных объектов. В них свои квартиры ожидают около 2,5 тысячи дольщиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru