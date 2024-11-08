Загрутдинов: Благоустройство проблемного ЖК «Троицкая ривьера» выполнено на 90%

Работы по благоустройству территории проблемного жилого комплекса «Троицкая ривьера» в Новой Москве выполнены на 90%. Генеральный подрядчик, работающий по заказу казенного предприятия города Москвы «Управление гражданского строительства» сообщил о завершении установки малых архитектурных форм на спортивной площадке.

ЖК «Троицкая ривьера» на 148 квартир строится на территории ТиНАО в городе Троицке, на Заречной улице, рассказал глава Департамента гражданского строительства, Рафик Загрутдинов.

«Он состоит из двух четырехэтажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тыс. кв.х метров и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест. Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», – уточнил глава департамента.

В самих жилых корпусах сейчас ведутся пуско-наладочные работы с лифтами. Во втором доме смонтированы подъёмники для маломобильных граждан. В рамках комплекса работ, в частности, завершена установка квартирных и тамбурных дверей, ведется монтаж системы отопления. В первом корпусе выполнено около 90% работ, во втором – до 80%.

Первоначальный застройщик ЖК «ИнтерьерДизайнПроект» не смог завершить работы, начатые в феврале 2014 года, с конца 2017 года компания находится в процедуре банкротства. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился завершить строительство проблемного объекта силами ООО «БратКом-Групп». По словам Загрутдинова, сейчас за счет бюджета города идет достройка шести проблемных объектов. В них ожидают квартиры около 2500 дольщиков.

