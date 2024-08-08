За шесть месяцев 2024 года в Москве выдали около 23 тысяч семейных ипотек
В Москве в первом полугодии текущего года выдали 22,9 тысячи кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму почти 214 миллиардов рублей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По её словам, в первом полугодии этого года в Москве выдано на 52% больше кредитов по программе «Семейная ипотека», чем за тот же период 2023 года, а их объем вырос на 60%.
«В июне жители столицы оформили почти 7,8 тысячи займов на сумму более 73 миллиардов рублей – этот показатель стал рекордным за все время действия программы», – подчеркнула заместитель мэра.
Она также отметила, что в Москве выдано 11% от общего количества семейных ипотек в РФ и почти 19% их объема. По итогам первого полугодия на «Семейную ипотеку» пришлось более половины всех ипотечных кредитов с господдержкой, которые выдавались в столице.
За первую половину текущего года с помощью «Семейной ипотеки» заемщики рефинансировали 343 кредита, или около 1,5% от выданных займов, на сумму более 2,2 миллиарда рублей, добавила заместитель мэра.
«Семейная ипотека» осталась единственной в Москве льготной государственной ипотечной программой после завершения действия льготной ипотеки с господдержкой и ИТ-ипотеки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru