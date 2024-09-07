За два дня выборов в Москве проголосовали более 2,6 млн человек

За два дня в голосовании на выборах в Москве приняли участие свыше 2,6 миллиона человека, говорится в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

По словам члена Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Римы Кузнецовой, проголосовать онлайн решили более 2,3 миллиона москвичей. С помощью бумажных бюллетеней проголосовали почти 100 тысяч человек, через терминалы электронного голосование свои голоса отдали свыше 200 тысяч горожан.



Отмечается, что онлайн-голосование будет продолжаться всю ночь.



Замглавы Общественного штаба Александр Асафов рассказал журналистам, что со старта выборов было отражено 200 кибератак.

