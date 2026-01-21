За 2025 год жители Северного Тушина направили более 70 тонн помощи в зону СВО

Жители района Северное Тушино за 2025 год направили свыше 70 тонн гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа Москвы.

В районе ведется работа по сбору и отправке гумпомощи для военнослужащих и медицинских учреждений, где бойцы проходят лечение и восстановление. Жители и общественные советники передают в зону СВО продукты длительного хранения, теплую одежду, генераторы, походные обогреватели и многое другое. Так, в последних партиях было 600 блиндажных свечей, маскировочные сети, носки, письма и небольшие подарки от горожан.

«Часть помощи направляют адресно – по запросам волонтеров, медицинских учреждений и координационных центров. Кроме того, отдельно формируют грузы для гражданского населения освобожденных территорий. Собранные вещи отправляют примерно раз в месяц. Очередная посылка запланирована на начало февраля», – рассказали в пресс-службе.

Работу по сбору и отправке помощи в зону СВО в районе ведут с марта 2022 года. Ее организуют и координируют общественные советники управы. Желающие оказать гуманитарную помощь, поучаствовать в сортировке и комплектовании посылок могут обратиться в пункт на ул. Героев-Панфиловцев, д. 51.

