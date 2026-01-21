За 2025 год жители Северного Тушина направили более 70 тонн помощи в зону СВО
Жители района Северное Тушино за 2025 год направили свыше 70 тонн гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа Москвы.
В районе ведется работа по сбору и отправке гумпомощи для военнослужащих и медицинских учреждений, где бойцы проходят лечение и восстановление. Жители и общественные советники передают в зону СВО продукты длительного хранения, теплую одежду, генераторы, походные обогреватели и многое другое. Так, в последних партиях было 600 блиндажных свечей, маскировочные сети, носки, письма и небольшие подарки от горожан.
«Часть помощи направляют адресно – по запросам волонтеров, медицинских учреждений и координационных центров. Кроме того, отдельно формируют грузы для гражданского населения освобожденных территорий. Собранные вещи отправляют примерно раз в месяц. Очередная посылка запланирована на начало февраля», – рассказали в пресс-службе.
Работу по сбору и отправке помощи в зону СВО в районе ведут с марта 2022 года. Ее организуют и координируют общественные советники управы. Желающие оказать гуманитарную помощь, поучаствовать в сортировке и комплектовании посылок могут обратиться в пункт на ул. Героев-Панфиловцев, д. 51.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции Уфы
- Клондайк подморозило: Бизнесмены поспорили о цене Домодедово перед вторым аукционом
- СМИ: Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии
- В Рязани человек пострадал при обрушении дома из-за взрыва газа
- Фестиваль «Сандэнс» покажет сериал о российском олигархе и документалку о Кортни Лав
- В аэропортах Казани и Нижнекамска ограничили прием и выпуск самолетов
- СМИ: Большинство стран ЕС отказались войти в Совет мира
- Срыв «плана процветания» и «сауна-дипломатия»: Что происходит на форуме в Давосе
- Медведев и Рублев вышли в третий круг Australian Open
- Убийцу Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru