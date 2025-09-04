Ярославское и Алтуфьевское шоссе свяжет путепровод над Ярославским направлением МЖД
На северо-востоке Москвы начали создание свайного основания под опору путепровода со стороны Хибинского проезда, рассказал глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
«Открытие путепровода создаст поперечную связь от Ярославского до Дмитровского шоссе. Он разгрузит магистрали и улучшит транспортную доступность внутри кварталов», – заявил он.
Как напомнил Десятков, протяженность искусственного сооружения составит 370 метров. Территорию, прилегающую к объекту, благоустроят и озеленят, работы намерены закончить в 2028 году. Также планируют провести реконструкцию Анадырского и Хибинского проездов и возвести проектируемый проезд № 4337.
Подобные работы не просто объединят районы Ярославский, Бабушкинский и Лосиноостровский, но и позволят создать альтернативный маршрут до станций метро, МЖД и наземного городского транспорта для дополнительного удобства горожан.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что новый путепровод свяжет три района северо-востока столицы.
