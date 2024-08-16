Выставка питомцев из приютов пройдет на форуме-фестивале «Москва 2030»

Выставка-пристройство животных из столичных приютов состоится во Всемирный день защиты бездомных животных, 17 августа, в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках».

Мероприятие пройдет на открытой площадке фестиваля городского хозяйства. На выставку привезут 20 животных из приютов подведомственного департаменту жилищно-коммунального хозяйства ГБУ «Доринвест». Все питомцы привиты, стерилизованы, здоровы и полностью готовы к переезду домой.

Так, из приюта «Зоорассвет» привезут рыжих щенков Эрика и Дэйла: четырехмесячные братья социализированы и хотят обрести семью. Также гостям представят активных и дружелюбных собак Габу черно-белого окраса и метиса хаски Лекси.

Кроме того, приют «Зеленоград» привезет на выставку котенка Макана, трехцветную кошку Перфексу, кота Дуба, полосатую кошку Лилит.

Специалисты «Доринвеста» и волонтеры расскажут о возрасте, особенностях, характере животных, дадут советы по уходу за ними. Те, кто пока не может завести питомца, узнают, как стать волонтером.

Летние выставки-пристройства животных из приютов Москвы стали традицией, ранее такое мероприятие прошло на ВДНХ. В результате обрели дом семь кошек и один щенок, а спустя несколько дней из приюта забрали участвовавшую в выставке собаку.

