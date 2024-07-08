Выставка о развитии столичного транспорта откроется в начале августа в Москве
Большая интерактивная экспозиция «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030» откроется в начале августа в Центральном выставочном зале «Манеж», она станет частью масштабного форума-фестиваля «Территория будущего. Москва — 2030».
Выставка посвящена развитию транспортного комплекса города до 2030 года. На Манежной площади гости смогут увидеть новейшие образцы подвижного состава железнодорожного и наземного транспорта, а также метровагон «Москва-2024». Внутрь каждого можно будет зайти, рассмотреть все детали и сфотографироваться.
Выставка будет разделена на две части. Первая — это путь пассажира с экспозицией в стиле «было — стало»: посетители погрузятся в атмосферу прошлого и увидят, с каким трудом раньше люди добирались из районов до центра города. Вторая часть представляет из себя интерактивную зону с новинками и транспортными достижениями. Здесь посетителей выставки ждет знакомство с перспективными разработками московского транспорта.
Организаторы подготовили богатую событиями программу, в том числе свыше 100 лекций и мастер-классов, которые проведут известные урбанисты, эксперты и экологи. В свою очередь для посетителей с детьми будет открыт большой семейный досуговый центр с подарками и призами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru