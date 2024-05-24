Выпуск мебели в Москве вырос почти на 19%

В Москве по результатам первого квартала этого года выпуск мебельной продукции вырос почти на 19% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В настоящее время в Москве производством мебели занимаются порядка 130 столичных компаний. Они обеспечивают своей продукцией, в том числе, и социальные объекты столицы.

«Активное строительство новых деловых, жилых, социальных объектов в городе влечет за собой повышенный спрос на различную мебель. Чтобы закрыть потребности рынка, московские предприятия наращивают производство. Так, за январь – март этого года выпуск мебели в Москве вырос на 18,5%по сравнению с аналогичным периодом 2023-го», – рассказал Овчинский.

При этом, производство металлической мебели выросло более чем в два раза, а деревянной в более чем 2,2 раза. Рост выпуска кухонной мебели составил более 30%.

По словам операционного директора производителя мебели ООО «Монзе» Александра Шнурко, поддержка города помогла предприятию приобрести новые станки и вдвое увеличить объемы производства. В частности, в 2022 году компания получила от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства субсидию на сумму 8,9 млн рублей – на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования.

