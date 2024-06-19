Выпуск машин и оборудования в начале 2024 года увеличился в Москве на 30%
Машиностроительные предприятия Москвы за первые четыре месяца 2024 года нарастили производство на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Выпуск лифтов увеличился на 11%, конвейеров – на 28%. Повышение объемов производства холодильного оборудования составило 81,6%, установок для фильтрования или очистки газов – 36%», – пояснил он.
Общий объем отгруженного оборудования вырос на 31%, машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства более чем на 70%. При этом производство станков и оборудования для обработки металлов продемонстрировало прирост более чем на 266%.
Этому способствует увеличение спроса на отечественную продукцию. В прошлом году столичные предприятия, специализирующиеся на машиностроении, составили 25% от совокупного объема московского несырьевого неэнергетического экспорта. По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, основными зарубежными покупателями является Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Индия и Египет.
В Москве ведется активная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата для промышленников. Объем инвестиций в обрабатывающую промышленность в 2023 году составил 267,2 млрд рублей.
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