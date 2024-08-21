Встреча с корреспондентом из зоны СВО пройдет в рамках «Москвы 2030»

В столичном парке «Музеон» 22 августа пройдет встреча с военкором Александром Сладковым. Он расскажет событиях специальной военной операции, а также ответит на вопросы. Мероприятие пройдет около макета планетарной станции в 17:00. Сладков - двукратный кавалер ордена Мужества, писатель и автор множества документальных фильмов.

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» проходят встречи с героями специальной военной операции. Так, 20 августа в Парке Горького прошла традиционная открытая встреча с участником СВО, который, рискуя жизнью, успешно эвакуировал пострадавших мирных жителей из зоны боевых действий. На ней он рассказал о семейных реликвиях, которые помогали ему сохранять боевой дух.

По словам участницы встречи, студентки МГУ Рады Антиповой, участники спецоперации для молодежи - это пример мужества и стойкости.

«Я часто прихожу на такие диалоги, и каждый раз у меня захватывает дух, когда я слышу рассказы героев», - добавила студентка.

Встречи с героями на молодежной точке «Телепорт» в Парке Горького проходят еженедельно по вторникам в 15:00. Присоединиться к ним могут все желающие. Вход на мероприятия свободный.

