Встреча книжного клуба пройдет в Библиотеке архитекторов и урбанистов
Первая публичная встреча книжного клуба читателей «Московский текст» пройдет в Библиотеке архитекторов и урбанистов 3 апреля. Участники мероприятия обсудят книгу Петра Боборыкина «Китай-город». Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Мы создали общедоступный книжный клуб, чтобы все неравнодушные могли погрузиться в атмосферу и ритм жизни в столице и объединить образовательные элементы архитектуры и урбанистики с увлекательными книжными обсуждениями в уютной атмосфере», —приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. Овчинский также добавил, что члены клуба читают как классику, так и современную прозу, где Москва превращается в полноценного участника событий. По словам главы департамента, клуб собрал любителей российской столицы, тех, кто интересуется ее атмосферой, культурой и историей, а также пытается через литературу открыть новые грани любимого города.
В основе создания клуба — текстологическая концепция «Московский текст», которая противостоит так называемому «петербургскому тексту». Фонд библиотеки включает в себя 50 тысяч журналов и книг по урбанистике, градостроительству и архитектуре с 90-летней историей.
Библиотекой могут воспользоваться все желающие. Здесь можно посетить культурные и тематические мероприятия, комфортно поработать в читальном зале, заказать подбор литературы у библиотекаря и получить доступ к редким изданиям.
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