Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» стартует в Москве 24 мая

Девятый Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» начнется в Москве 24 мая. Об этом рассказали в пресс-службе департамента спорта города.

В столице проведут один из этапов самого масштабного бегового события в истории страны.

«Предполагается, что он соберет более 40 тыс. участников, что станет рекордом подобных мероприятий», – указали в пресс-службе.

Старт и финиш всех дистанций «ЗаБега.РФ» запланированы на площади Васильевский Спуск. Участники смогут на выбор пробежать четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км, 21,1 км.

Бегунов ожидают маршруты с видом на самые знаковые места Москвы, участники увидят Кремль, храм Христа Спасителя, министерство иностранных дел, Дом правительства. Эти и другие достопримечательности откроются с необычного ракурса пустых улиц, свободных от потоков автомобилей и людей. При этом тем, кто не сможет выйти на старт 24 мая, доступен онлайн-формат забега.

Во время мероприятия будет работать специальная фан-зона с развлекательной программой для гостей, участников и болельщиков.

Забег пройдет при поддержке министерства спорта России и столичного департамента спорта. Полумарафон «ЗаБег.РФ» стартует одновременно во всех регионах страны, на старт выйдут свыше 180 тысяч человек.

