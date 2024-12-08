Восемь объектов образования передали городу инвесторы и застройщики с начала года

В 2024 году в городскую собственность передали восемь образовательных учреждений суммарной площадью 78 тысяч «квадратов» в САО, ЗАО, ЮАО и ЮВАО Москвы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала года город принял в собственность восемь объектов недвижимости общей площадью более 78 тысяч квадратных метров, построенных инвесторами и застройщиками для образовательных учреждений в четырех округах столицы. Это четыре школы, три детских сада, а также комплекс для младшеклассников и дошкольников. Новые здания рассчитаны почти на 4,5 тысячи учеников и воспитанников», — заявил вице-мэр.

Школы и детсады возводятся в Москве не только за счет бюджета, но и усилиями инвесторов. Здания передаются образовательным учреждениям Москвы после принятия зданий в городскую собственность.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, четыре объекта суммарной площадью более 40 тысяч «квадратов» были переданы городу на севере Москвы, в том числе пятиэтажный корпус для 500 учеников на Клинской улице и современный образовательный комплекс на Фестивальной улице.

Два объекта были переданы городу на юго-востоке Москвы, по одному — на западе и юге столицы.

