Волонтёры Зеленограда передали в госпитали более 3,5 тонны гуманитарной помощи

Команда волонтеров из общественных советников главы управы района Матушкино и неравнодушных жителей за почти три года работы собрала и доставила в госпитали Москвы и Московской области свыше 3,5 тонны гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Зеленоградского административного округа.

Добровольцы организуют поездки каждый месяц. Обычно за одно посещение привозят почти 100 кг необходимых вещей, однако объем груза может достигать 500 кг. Волонтеры разносят пакеты по палатам, общаются с бойцами специальной военной операции и стараются морально поддержать их. Так, 24 декабря в один из госпиталей отвезли новогодние подарки: продукты к празднику, связанные руками участниц сообщества носки, прочие нужные вещи.

Добровольцы не в первый раз организуют праздничные выезды к бойцам. На Масленицу вместе с участниками «Молодой гвардии» ЗелАО и молодежной палаты они испекли и привезли блины.

Группа объединяет примерно 50 человек, ее создали в Матушкино в феврале 2023 года. Сообщество - лауреат конкурса «Столичные истории», который отмечает людей и организации, безвозмездно оказывающих поддержку бойцам СВО и жителям новых территорий. Желающие присоединиться к команде и принять участие в сборе помощи могут принести ее в музей «Матушкино». Подробнее о деятельности добровольцев и контактах команды можно узнать на сайте управы района.

