Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного помогают участникам СВО

Волонтеры района Бирюлево Восточное собирают помощь для участников специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Некоммерческие организации города объединяют москвичей, которые помогают бойцам СВО и жителям новых и приграничных территорий. Горожане собирают необходимые вещи, для них работают штабы и «Домики добра» проекта «Москва помогает». В свою очередь, волонтеры шьют, вяжут, плетут необходимые изделия для бойцов. Как отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, платформа «Мосволонтер» работает более чем с 3 тысячами организаций, многие из них сплачивают жителей горожан, чтобы вместе помогать военным.

Так, автономная некоммерческая организация «Центр поддержки многодетных семей «Мельница» оказывает помощь с февраля 2022 года. Инициаторами организации первого пункта сбора в Бирюлеве Восточном выступили многодетные семьи, они принимали и упаковывали необходимые вещи для вынужденных переселенцев Курской и Белгородской областей.

«Мы открыли группу помощи бойцам в социальной сети, где регулярно рассказываем о наших успехах и запросах, которые поступают», – рассказала руководитель центра «Мельница» Мария Беспалова.

Организация размещает информацию о сборах и отчеты, а также делится опытом создания швейных и вязаных изделий, маскировочных сетей. Жители района и волонтеры центра уже передали в новые регионы более 150 тысяч единиц помощи, включая средства личной гигиены, элементы одежды. Только за 2024 год бойцам отправили свыше 60 коробок с продуктами.

Кроме того, волонтеры организовали швейный цех, в котором работают многодетные семьи, горожане старшего возраста, студенты. С 2022 года для бойцов шьют теплые балаклавы из флиса. Направление по пошиву одежды для военных возглавила мама восьмерых детей, профессиональная швея и руководительница ремонтной мастерской Наталья Богатова. Она первой вызвалась изготавливать необходимые вещи, предоставила помещение, оборудование. В цехе собираются женщины-добровольцы, которые изготавливают антимоскитные сетки, нижнее белье, шапки, носки, рукавицы и перчатки, манишки, куртки. Волонтеры создали своими руками свыше 10 тысяч изделий.

По воскресеньям добровольцы района плетут маскировочные сети, они изготовили уже более 55 защитных изделий. Кроме того, за два года волонтеры собрали свыше 45,6 тысячи гигиенических наборов сухого армейского душа. В преддверии зимы добровольцы занимаются изготовлением окопных свечей.

