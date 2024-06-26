Во втором вестибюле станции «Авиамоторная» БКЛ метро испытали лифты и эскалаторы

В строящемся втором вестибюле действующей станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро продолжается пусконаладка оборудования и инженерных систем, рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, специалисты выполнили испытания лифтов и эскалаторов. По окончании строительства вестибюля пассажиры смогут выходить на улицы Авиамоторная и Красноказарменная.

На сегодняшний день практически завершен монтаж систем освещения, видеонаблюдения, вентиляции, электроснабжения и противопожарной безопасности. Специалисты сейчас устанавливают турникеты и досмотровое оборудование. В вестибюле строители уже закончили монолитные работы, близятся к завершению и архитектурно-отделочные работы в пассажирской зоне.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
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