Вице-мэр Ракова: В сентябре в Москве не выявлен новый штамм COVID-19 XEC
В сентябре среди жителей Москвы не было выявлено случаев заражения новым штаммом коронавируса XEC, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Среди сезонных заболеваний преобладают риновирус (68%) и COVID-19 (27%). Другие вирусы занимают в структуре менее 10%. Самым распространенным штаммом COVID-19 в Москве продолжает быть FLIRT. А новый штамм XEC не обнаружен», — пояснила она.
Как напомнила Ракова, в столице отработана система управления при различных сезонных заболеваниях. Перед началом эпидсезона в Москве для понимания генетической изменчивости возбудителя проводят полногеномное секвенирование всей линейки ОРВИ. По итогу первого месяца осени мониторинг продемонстрировал, что эпидемиологическая ситуация в столице соответствует сезону.
В случае заболевания штаммом коронавируса FLIRT пациенты выздоравливают достаточно быстро, а болезнь чаще протекает без осложнений. При этом наиболее распространенным штаммом в странах Европы остается XEC, который встречается у 12% заболевших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru