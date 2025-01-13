Вице-мэр Ракова: В новогодние праздники в столице заключили брак 150 пар
В новогодние каникулы 150 пар поженились в Москве, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
С 3 по 8 января можно было официально оформить отношения в пяти дворцах бракосочетания, самой популярной датой стало 4 января.
С каждым годом все больше пар расписываются именно в новогодние праздники. Больше всего церемоний в этот раз прошло во дворцах бракосочетания Шипиловском и Кутузовском.
Также теперь подать заявление на регистрацию брака через портал mos.ru стало еще проще. Молодожены могут выбрать место бракосочетания на интерактивной карте. При выборе определенного места, пары смогут ознакомиться со специальным календарем. Также молодоженам доступны информационные подсказки в алгоритме заполнения заявления, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru