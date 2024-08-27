Вице-мэр Ракова сообщила о спасении женщины с редкой опухолью в сердце в Институте Склифосовского

Сердечно-сосудистые хирурги московского НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского успешно удалили из сердца 41-летней пациентки миксому, размер которой был сравним с размером самого органа. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, миксома сердца – редкое доброкачественное образование, в 20% случаев оно располагается в правом предсердии, и именно такая локализация была у пациентки Склифа.

«Размер доброкачественного образования был сравним с размером самого сердца — 11 на 6 сантиметров. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, она восстанавливается и готовится к выписке», — рассказала Ракова.

Пациентку в течение года беспокоили кашель и сильная одышка. Женщине провели эхокардиографию и магнитно-резонансную томографию, которые показали большое доброкачественное новообразование в правых отделах сердца. Опухоль не прорастала в другие органы и не имела сосудистой сети. Операция по удалению миксомы была сложной: ткань новообразования рыхлая, оно не находилось в «капсуле», и был достаточно высок риск распада опухоли и попадания ее фрагментов в кровоток. В таком случае пациентке могла грозить тромбоэмболия легочной артерии. Также во время вмешательства выяснилось, что широкая и плотная ножка миксомы находится на устье нижней полой вены, и удаление следовало провести, не повредив вену.

Несмотря на все сложности, кардиохирурги полностью удалили опухоль. Также врачи восстановили функцию трехстворчатого клапана, который из-за новообразования работал неправильно.

