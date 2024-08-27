Вице-мэр Ракова сообщила о спасении женщины с редкой опухолью в сердце в Институте Склифосовского
Сердечно-сосудистые хирурги московского НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского успешно удалили из сердца 41-летней пациентки миксому, размер которой был сравним с размером самого органа. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, миксома сердца – редкое доброкачественное образование, в 20% случаев оно располагается в правом предсердии, и именно такая локализация была у пациентки Склифа.
«Размер доброкачественного образования был сравним с размером самого сердца — 11 на 6 сантиметров. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, она восстанавливается и готовится к выписке», — рассказала Ракова.
Пациентку в течение года беспокоили кашель и сильная одышка. Женщине провели эхокардиографию и магнитно-резонансную томографию, которые показали большое доброкачественное новообразование в правых отделах сердца. Опухоль не прорастала в другие органы и не имела сосудистой сети. Операция по удалению миксомы была сложной: ткань новообразования рыхлая, оно не находилось в «капсуле», и был достаточно высок риск распада опухоли и попадания ее фрагментов в кровоток. В таком случае пациентке могла грозить тромбоэмболия легочной артерии. Также во время вмешательства выяснилось, что широкая и плотная ножка миксомы находится на устье нижней полой вены, и удаление следовало провести, не повредив вену.
Несмотря на все сложности, кардиохирурги полностью удалили опухоль. Также врачи восстановили функцию трехстворчатого клапана, который из-за новообразования работал неправильно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа Oasis объявила о воссоединении и анонсировала турне
- Вице-мэр Ракова сообщила о спасении женщины с редкой опухолью в сердце в Институте Склифосовского
- Дмитрий Дюжев исполнит роль президента США Джо Байдена в сериале «Гудбай»
- СК: В Подмосковье четверо детей отравились после посещения бассейна
- Илон Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Дурова
- Певица Мэрайя Кэри в один день потеряла мать и сестру
- В России автомобильные аптечки подорожали на 28%
- Фигуристку из академии Плющенко дисквалифицировали на пять лет за допинг
- Кириллов: ВСУ готовят к применению западного химоружия
- Эвакуированным жителям Воронежской области разрешили вернуться в свои дома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru