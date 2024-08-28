Вице-мэр Ракова сообщила о итогах рейтинга ведущих онкоклиник
Онкологический центр №1 городской клинической больницы имени С.С. Юдина занял первое место в рейтинге ведущих городских онкологических клиник за период первое полугодие 2024 года, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Занявший первое место онкологический центр №1 улучшил свои показатели по сравнению с результатами прошлого года. Так, на формирование тактики лечения теперь требуется меньше времени.
По ее словам, данный рейтинг составлялся на основе оценок пациентов московских онкологических клиник.
Положительную динамику также показал московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка». Она обусловлена повышением доступности лечения для тех, кто обращается в больницу впервые.
Так, согласно рейтингу, на втором места расположился Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, на третьем месте - Московская городская онкологическая больница №62. Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» оказался на четвертом месте. Замыкает пятерку лидеров Городская клиническая больница имени С.П. Боткина.
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