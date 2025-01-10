Вице-мэр Ракова рассказала об обновлении для москвичей 156 молочно-раздаточных пунктов

Более 150 молочно-раздаточных пунктов отремонтировали в Москве в ходе модернизации городской системы здравоохранения. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, модернизация происходит комплексно и затрагивает все аспекты работы системы здравоохранения. Особое внимание в столице уделяют семьям, стараясь сделать максимально удобными даже самые банальные процессы.

«За все время мы отремонтировали 156 молочно-раздаточных пунктов, из которых только 72 — в прошедшем году. Теперь это обновленные современные помещения с четкой, понятной навигацией, удобной функциональной мебелью и новым эффективным оборудованием», — подчеркнула Ракова.

Сейчас бесплатное питание в отремонтированных молочных кухнях получают жители 95 районов столицы.

Модернизация сети молочно-раздаточных пунктов проходит в рамках нового московского стандарта, вся внутренняя отделка кухонь соответствует стилистике обновленных детских поликлиник. При ремонтных работах использовали современные материалы, переоснастили системы кондиционирования и пожарной безопасности, установили новую сантехнику, заменили окна и двери.

Всего в Москве действует более 200 молочно-раздаточных пунктов. Бесплатное питание могут получить беременные женщины, кормящие матери детей до 6 месяцев, малыши в возрасте до трех лет, ребята из многодетных семей, не достигшие 7 лет, дети до 15 лет с рядом хроническими заболеваниями, а также с инвалидностью.

