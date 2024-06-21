Вице-мэр Ракова рассказала о проведении уникальной операции по имплантации линзы ребенку
Хирурги Морозовской детской больницы первыми в Москве провели 8-летнему мальчику уникальную операцию по имплантации торической линзы с углубленным фокусом. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, у маленького пациента была врожденная катаракта — помутнение хрусталиков на обоих глазах, ребенок почти не видел.
«Обычно в таких случаях при лечении детей используют определенные модели имплантов, но у них есть существенный недостаток — после операции ребенку придется носить очки либо контактные линзы. Поэтому врачи приняли решение использовать высокотехнологичную линзу с углубленным фокусом, которые, как правило, устанавливают только взрослым пациентам», — подчеркнула Ракова.
Медики провели две успешные операции, после первой острота зрения мальчика повысилась с 20 до 50%. Сейчас ребенок проходит реабилитацию после второй операции, врачи прогнозируют, что вскоре пациент сможет вести полноценную активную жизнь.
Хирурги-офтальмологи в стандартной практике применяют для лечения катаракты у детей классические моноблочные импланты. Однако в этом случае после операции пациенту придется носить очки или контактные линзы. Специалисты Морозовской больницы приняли решение применить самую современную высокотехнологичную разработку — линзу с углубленным фокусом (EDOF), которую обычно используют только для взрослых пациентов. Врачи хотели таким образом максимально восстановить зрение ребенка без дополнительной коррекции.
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