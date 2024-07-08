Вице-мэр Ракова поздравила 87 столичных пар, отметивших золотую годовщину свадьбы

Более 80 столичных пар-участников проекта «Московское долголетие», отмечающих в этом году золотую годовщину свадьбы, поздравили в День семьи, любви и верности в центрах долголетия. В чествовании юбиляров приняла участие заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, среди участников «Московского долголетия» много пар, отметивших юбилеи совместной жизни, и их союзы — пример для многих поколений горожан.

«Приятно осознавать, что "Московское долголетие" не только положительно влияет на здоровье людей старшего возраста, но и укрепляет отношения в семье. Проект создает общие интересы между представителями разных поколений... На собственном примере наши "долголеты" приобщают своих близких к здоровому образу жизни, помогают выработать активную жизненную позицию и прививают любовь к самообразованию», — подчеркнула Ракова.

В Центрах московского долголетия поздравили 87 пар «золотых» юбиляров из разных округов. Москвичи получили памятные подарки и благодарственные письма за вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей.

На празднике семейные пары рассказали, что залог крепких отношений — это в том числе общие увлечения. В ходе опроса, приуроченного к празднику, 76% респондентов отметили, что «Московское долголетие» помогает улучшать отношения в семье. У 16% опрошенных участников проекта стало меньше конфликтов с партнерами, более чем у 50% появились новые темы для разговоров с супругом и детьми. Кроме того, 24% респондентов признались, что начали заниматься в «Московском долголетии» вместе с партнером, обрели общие хобби, и проводить время друг с другом стало интереснее.

Принять участие в проекте «Московское долголетие» могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 и старше. Запись доступна в центрах долголетия, на портале mos.ru, в центрах «Мои Документы».

