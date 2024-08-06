Вице-мэр Ракова: На форуме-фестивале «Москва 2030» появятся «Проспект знаний» и «Квартал профессий»

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином дворе пройдет выставка образования, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Экспозиция будет работать с 1 августа до 8 сентября в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

«Москва разрушает все стереотипы о системе среднего профессионального образования. Современные колледжи – это прогрессивные образовательные центры, где студенты получают актуальные знания и реализуют смелые идеи. Одно из ключевых направлений в трансформации среднего образования – взаимодействие с ведущими работодателями города и модернизация учебных программ. Такой подход позволяет идти в ногу со временем и гарантировать будущим специалистам трудоустройство в лучших компаниях», – сообщила она.

По ее словам, в выставочном пространстве «Проспект знаний» и «Квартал профессий» гости смогут ознакомиться с наиболее популярными ИТ-специальностями и узнать, куда пойти на них учиться. Там же школьники и их родители смогут узнать все необходимое о поступлении в столичные колледжи.

